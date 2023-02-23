الامارات | عبدالفتاح.. حكم يُكمل عامه الـ 23 في «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الحكم المصري أحمد عبدالفتاح ارتباطه للعام الـ23 على التوالي ببطولة دبي الدولية لـ«تنس السيدات»، إذ ارتبط بإدارة مباريات البطولة المقامة حالياً على ملاعب «السوق الحرة دبي» في منطقة القرهود بدبي، منذ نسختها الأولى. وتستمر النسخة الحالية حتى 25 الجاري، وتبلغ جوائزها 2.9 مليون دولار، وتشهد مشاركة نخبة اللاعبات على الساحة الدولية، تتقدمهن 17 من أفضل 20 لاعبة في التصنيف العالمي.

وقال عبدالفتاح لـ«الإمارات اليوم»: «البداية جاءت مصادفة عبر تلبيتي دعوة وجهت من صديق لخوض دورة تحكيمية خاصة بالتنس سنة 2000، كان من ثمارها تمهيد الطريق أمامي للانخراط تدريجياً ومنذ النسخة الأولى في بطولات (تنس دبي) للاعبات المحترفات كحكم للخطوط».

وأوضح: «عملي في التربية الرياضية في دبي كان وراء الحرص على إتقان مهارات جديدة، منها خوض دورات تدريبية تتعلق بالجوانب التحكيمية، قبل أن أحصل على فرصة النجاح بدورة حكام التنس، ما مهد الطريق أمامي لأن أكون ضمن أوائل الطواقم التحكيمية في بطولة دبي، ومرافقة نجاحات هذه البطولة منذ ولادتها عام 2001 وحتى اليوم».

وأضاف: «رغم تقاعدي سنة 2020 وعودتي إلى مصر، أحرص سنوياً على القدوم إلى دبي، والتواجد في هذه البطولة التي تشهد على الدوام مشاركة كبرى النجمات والمصنفات على الساحة الدولية، ولاشك أن البطولة تترك لدينا ذكريات لا تنسى، من ذلك تواجدي ضمن طواقم نهائي 2014 الذي توجت به أسطورة التنس الأميركية فينوس وليامز».

وأشار إلى الدور الريادي الذي قدمته «تنس دبي» في تطوير التحكيم العالمي، وتقديم أسماء لامعة من الحكام العرب والأجانب على حدٍ سواء إلى البطولات العالمية، وقال: «لطالما امتازت البطولة على مدار تاريخها بامتلاك نخبة طواقم تحكيمية، بجانب إسهام الخبرات المكتسبة من البطولة في صناعة أكثر من 60 حكماً من العرب والأجانب، هم الأفضل عالمياً، أبرزهم ستة حكام كراسي عرب يديرون بطولات كبرى بحجم ويمبلدون وأستراليا ورولان غاروس وغيرها، كما أن العديد من الذين يشغلون حالياً مناصب رفيعة سبق لهم أن استهلوا مسيرتهم كحكام خطوط في بطولات دبي».

«المصنفة الأولى» تقترب من حلم اللقب الأول

اقتربت المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك خطوة إضافية من تحقيق لقبها الأول تاريخياً في «تنس دبي»، بعد الفوز أمس بسهولة في ثمن النهائي على الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 13 على العالم بمجموعتين دون رد (6-1 و6-صفر). وضربت البولندية شفيونتيك موعداً اليوم في ربع النهائي مع التشيكية كارولينا بيلشكوفا المصنفة 18، بعد أن فازت الأخيرة على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة 33 بمجموعتين لمجموعة (7-5 و6-7 و2-6).

وفي مفاجآت ثمن النهائي، أقصت المصنفة 112 التشيكية كارولينا موتشوفا، حاملة لقب البطولة سنة 2019 والمصنفة التاسعة على العالم، السويسرية بليندا بينتشيتش بمجموعتين دون رد (6-1 و6-4)، لتضرب موعداً اليوم في ربع النهائي مع المصنفة الثالثة الأميركية جيسكا بيغولا التي فازت بدورها على الرومانية أنا بوغدان بمجموعتين دون رد (6-4 و6-3).

ميرزا تودع «تنس دبي» بعد مشوار 20 عاماً

ودعت نجمة التنس الهندية سانيا ميرزا، أول من أمس، برفقة زميلتها الأميركية ماديسون كيز منافسات الزوجي في «تنس دبي» بالخسارة في الدور الثاني أمام الثنائي فيرونيكا كوديرمتوفا وليودميلا سامسونوفا بمجموعتين دون رد (4-6 و0-6)، وباتت هذه المباراة الأخيرة لميرزا في عالم الكرة الصفراء، بعد اتخاذها قرار الاعتزال في «تنس دبي»، البطولة التي استهلت فيها مسيرتها قبل 20 عاماً، وحققت فيها إنجازات لافتة، أبرزها لقب بطولتي «أستراليا المفتوحة» و«أميركا» لعام 2015، وبطولة ويمبلدون 2016.

وقالت ميرزا في تصريحات صحافية: «حان الوقت للاهتمام بأولويات مختلفة، وأنا ممتنة حقاً لما تمكنت من تحقيقه على مدار مسيرة امتدت 20 عاماً». وأوضحت: «كانت مسيرة طويلة وحافلة بالإنجازات، بدأت من هنا في دبي، ومن هنا أودع عالم الكرة الصفراء، وأتطلع إلى المرحلة الثانية من حياتي وعائلتي».