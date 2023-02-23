الامارات | منتخب السلة يحجز تذكرة «التصفيات الآسيوية» الحاسمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أمس، فوزاً مهماً على المنتخب الفلسطيني بفارق 12 نقطة، وبنتيجة 72-51، في مباراة جمعتهما في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والختامية ضمن النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، ليؤكد «الأبيض» بانتصاره أحقيته بالتأهل ضمن المنتخبات الأربعة الأولى عن مجموعته إلى النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية نوفمبر المقبل.

وشهدت الجولة، ضمن المجموعة الخامسة ذاتها، تأكيد المنتخب العراقي جدارته بصدارة المجموعة، بانتزاع فوزٍ مستحق على المنتخب العماني بنتيجة 82-65.

ونال «الأبيض» أفضلية الربعين الثاني والثالث، ومن ثم الرابع بواقع (25-17 و14-19 و22-8)، فيما اكتفى المنتخب الفلسطيني بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الأول (17-13). وعزز المنتخب رصيده بالنقطة الثامنة التي وضعته في شراكة مع المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث، متأخرين بفارق نقطة عن العراق، مع العلم أن المنتخب القطري صاحب السبع نقاط خاض في ساعة متأخرة من مساء أمس مباراته الختامية أمام الكويت، سادس الترتيب بست نقاط، وهو الضامن لتأهله مبكراً.

وقال رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، في تصريحات صحافية: «طالبنا مرات عدة بتوفير الدعم المطلوب لهذا المنتخب الشاب، ونتطلع مع إنجاز التأهل بتوفير الميزانية المطلوبة من أجل إعداده بشكل لائق للمرحلة النهائية من التصفيات نوفمبر المقبل».