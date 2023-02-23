الامارات | «طواف الإمارات» في ضيافة دبي.. من «الشندغة» إلى «دبي هاربور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار العالم نحو دبي اليوم لمتابعة المرحلة الرابعة من النسخة الخامسة لطواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، من حي الشندغة التاريخي، وصولاً إلى دبي هاربور أحدث ميناء ومنطقة سكنية راقية، مروراً بالعديد من أبرز المعالم السياحية والحضارية في دبي. ويعد الطواف، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يشهد مشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً.

وتستضيف دبي فعاليات هذه المرحلة من السباق لمسافة 174 كم، حيث ستكون نقطة الانطلاق من حي الشندغة التاريخي، مروراً بعدد من أهم المعالم السياحية والمناطق السكنية والتجارية في دبي، وكذلك بمنطقة القدرة، ضمن أرياف وبراري دبي ومدينة إكسبو دبي وجزيرة النخلة، ليكون الختام في دبي هاربور. ووضعت شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي وهيئة الطرق والمواصلات برنامجاً متكاملاً لجميع تفاصيل مسارات هذه المرحلة، ضماناً لهذه الانسيابية.

وبدأ طواف الإمارات من أبوظبي في 20 الجاري، ومن المقرر أن يختتم فيها، مع انتهاء المراحل الـسبع للطواف بمجموع 1028 كم. ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة ضد الساعة لمسافة 17.2 كم. وتم الإعلان عن مواعيد مرور الدراجين وإشغال الطرق التي يمر بها الطواف بمختلف المناطق، حيث أعدت اللجنة المنظمة للطواف الخطة الزمنية والجهات الرسمية، بما يضمن انسيابية مرور الدرّاجين، وكذلك انسيابية مرور السيارات في الشوارع.

مواعيد إشغالات الطرق في دبي خلال «طواف الإمارات» اليوم

■ شارع الخليج باتجاه الشندغة: من 12:15 إلى 12:35.

■ شارع الخليج باتجاه شارع الميناء: 12:20 إلى 12:45.

■ شارع الميناء باتجاه شارع الشيخ راشد: 12:30 إلى 12:50.

■ شارع عود ميثاء باتجاه شارع دبي العين: 12:25 إلى 12:55.

■ شارع الأصايل: 12:25 إلى 1:15.

■ شارع المرابع باتجاه شارع الخيل: 12:55 إلى 1:20.

■ شارع أم سقيم باتجاه شارع القدرة: 01:15 إلى 1:40.

■ شارع القدرة باتجاه منطقة سيح السلم: 1:30 إلى 2:00.

■ شارع القدرة باتجاه أم سقيم: 1:50 إلى 2:30.

■ شارع إكسبو طريق الهباب إلى مدينة إكسبو دبي: 2:05 إلى 2:40.

■ شارع إكسبو باتجاه شارع زايد بن حمدان آل نهيان: 2:45 إلى 3:20.

■ شارع اليلايس باتجاه شارع محمد بن زايد: 2:55 إلى 3:35.

■ شارع الأصايل من 3:00 إلى 3:45.

■ شارع الخميلة إلى شارع الخيل الأول: 3:10 إلى 3:50.

■ مخرج شارع الشيخ زايد (شارع الخدمات) باتجاه شارع نخلة جميرا: 3:15 إلى 3:50.

■ جزيرة النخلة إلى فندق أتلانتس والعكس: 3:20 إلى 4:20.

■ شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع ميناء السلام: 3:35 إلى 4:25.

■ شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى دبي هاربور: 3:40 إلى 4:30.