الامارات | وفد «دبي البحري» يكتمل في بحيرة توبا للمشاركة بـ «مونديال فورمولا1»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتمل في إندونيسيا، أمس، وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وفريق «فيكتوري» المشارك في منافسات جائزة «كوبيكو» الكبرى للزوارق السريعة (فورمولا1)، التي تستضيفها مياه بحيرة توبا أكبر بحيرة في جنوب شرق آسيا، اعتباراً من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل.

ويعود فريق «فيكتوري» إلى المشاركة في البطولة العالمية عبر الزورقين «فيكتوري 3» بقيادة أحمد الفهيم، و«فيكتوري 4» بقيادة السويدي إريك ستارك، إذ يحملان طموحات كبيرة في المنافسات التي تمر بجولات عدة، بداية من المحطة الآسيوية في إندونيسيا.

ويضم الوفد كلاً من: المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد الفلاحي، ومدير إدارة «الفيكتوري» أحمد السميطي، والمتسابقين أحمد عبدالكريم الفهيم وإريك ستارك قائدي زورقي «فيكتوري 3و4»، وأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق.