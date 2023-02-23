الامارات | «الظبي» تكسب سيف «ختامي المرموم» لأبناء القبائل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت «الظبي» بسيف ختامي المرموم لأبناء القبائل، في ختام منافسات هجن أبناء القبائل بمهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023)، الذي شهد إقامة ستة أشواط، تنافست من خلالها 156 مطية على رموز سن الحول والزمول، لمسافة ثمانية كيلومترات، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتمكن شعار منصور محمد منصور السيف الخيارين من التألق في أقوى أشواط هجن أبناء القبائل بمهرجان المرموم التراثي للهجن، ونجح في الحصول على سيف ختامي المرموم 2023، بوساطة «الظبي» التي حسمت الشوط السادس للذلل المفتوح بزمن قدره 12:01:2 دقيقة.

من جانبه، كتب «مهندس» المملوك إلى حمد راشد حمد غدير الكتبي، السطر الأخير في رحلته بعالم سباقات الهجن العربية الأصيلة بحصوله على بندقية ختامي المرموم 2023 للزمول المفتوح بزمن وقدره 12:27:2 دقيقة، قبل أن يعلن مالكه اعتزاله وتحويله لمحمية مرغم، كأحد زمول الإنتاج.

وتمكنت «بيّه» المملوكة إلى حمد راشد حمد غدير الكتبي، من حصد سيف الإنتاج للذلل المفتوح، بعد نجاحها في حسم السباق في زمن قدره 12:14:6 دقيقة، لتضيف السيف الثالث إلى رصيدها هذا العام بعد سيف مهرجان جائزة زايد الكبرى، وسيف مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023.

ونجح «هتاش» المملوك إلى علي حمد هزاع أبوشريدة في حسم سباق الزمول للإنتاج على الشداد، وذلك بوصوله لخط النهاية في توقيت قدره 12:17:2 دقيقة، بينما استطاعت «نوايا» بشعار سالم أحمد محمد دري الفلاحي، أن تكسب المنافسة مع الذلل المحليات على خنجر ختامي المرموم، في توقيت قدره 12:13:7 دقيقة، لتضيف إنجازاً جديداً إلى رصيدها بعد حصولها على سيف المحليات في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023.

وذهب شداد الزمول المحليات إلى شعار علي حمد علي راشد مقارح، الذي قدم «متعود» على الصدارة، بعد أن حسم المركز الأول في توقيت بلغ 12:25:1 دقيقة.

• «مهندس» يظفر ببندقية الزمول المفتوح.



• «هتاش» بطلاً لشداد الإنتاج.. و«متعود» ينال شداد المحليات.

هجن العاصفة تكسب لقب الحول للقدرة

تألقت هجن العاصفة في سباق الحول للقدرة، بعدما أقيمت أربعة أشواط لمسافة القدرة البالغة 11 كيلومتراً، بواقع شوطين لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ومثلهما لهجن أبناء القبائل، وذلك ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023).

وحصدت «الشاهينية» المملوكة لمؤسسة هجن العاصفة، وتحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي، الشوط الرئيس للحول بوصولها لخط النهاية في زمن قدره 17:34:7 دقيقة.

أما شوط الزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ فقد ذهب لمصلحة «مجمل» بشعار هجن الشحانية والمضمر سالم فاران المري، بزمن بلغ 18:12:3 دقيقة.

وكسبت «شهب» المملوكة إلى حمد راشد حمد غدير الكتبي تحدي الحول لهجن أبناء القبائل، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن وقدره 17:47:6 دقيقة.

وأهدى «ليث» مالكه عبدالهادي محسن راشد الشهواني الهاجري، لقب الحول لهجن أبناء القبائل وذلك في زمن وقدره 18:13:9 دقيقة.

منافسة قوية على سيف الإمارات في اليوم الختامي

يشهد ميدان المرموم لسباقات الهجن وصول مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023)، إلى محطته الأخيرة، وذلك من خلال تحديات رموز الحول والزمول لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وستكون الانطلاقة من بوابة الزمول المحليات التي ستتنافس على الشداد والنصف مليون درهم، بينما يشهد الشوط الثاني منافسة الذلل المحليات على الخنجر والنصف مليون درهم.

وبالمقابل تتنافس الزمول في الشوط المفتوح على البندقية الذهبية ومليون درهم. وسيكون سيف الإمارات هو الهدف في الشوط الرئيس للذلل المفتوح، وسيحصل الفائز به على جائزة نقدية قيمتها مليونا درهم.