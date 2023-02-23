اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

نانت - يوفنتوس 21:45

آيندهوفن - إشبيلية 21:45

مانشستر يونايتد - 00:00

روما - ريد بول سالزبورج 00:00

دوري أبطال آسيا

الدحيل - الشباب 19:00

فولاد خوزستان - الهلال 22:00

الدوري السعودي

التعاون - الفيحاء 17:00

الاتحاد - الرائد 21:30

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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