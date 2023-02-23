بعد الخسارة أمام نيجيريا.. تعرف على فرص منتخب مصر في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا للشباب

الشارقة - اميمة ياسر -

بدأ منتخب مصر تحت 20 عامًا، مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، المقامة على أرض الكنانة، بنتائج مخيبة للآمال.

وخسر المنتخب الوطني، بقيادة مدربه محمود جابر، نقطتين بالتعادل السلبي أمام موزمبيق، ثم خسر بهدف دون رد أمام نيجيريا ليجمع نقطة واحدة من مباراتين.

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وبفارق أهداف +4 بينما في الوصافة منتخب نيجيريا برصيد 3 نقاط وبفارق 0 من الأهداف ثم منتخب مصر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وبفارق أهداف -1 ثم موزمبيق في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وبفارق أهداف -3.

ترتيب مجموعة مصر

1/ السنغال: 6 نقاط من مباراتين (+4 فارق أهداف)

2/ نيجيريا: 3 نقاط من مباراتين (0 فارق أهداف)

3/ مصر: نقطة من مباراتين (-1 فارق أهداف)

4/ موزمبيق: نقطة من مباراتين (-3 فارق أهداف)

فرصة وحيدة من أجل وصافة المجموعة

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز على السنغال في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر، للحفاظ على آماله، مما يعني الوصول للنقطة الرابعة، بينما الخسارة أمام أسود التيرانجا سوف تعني توديع البطولة بشكل رسمي.

وفي حالة فوز مصر على السنغال والوصول للنقطة الرابعة مع تفوق موزمبيق بالفوز على نيجيريا، سوف تتأهل مصر في وصافة المجموعة بشرط أن يكون فارق الأهداف لصالح مصر (-1 حاليا) أفضل من فارق الأهداف لصالح موزمبيق (-3 حاليًا).

أفضل الثوالث

كما يمكن للمنتخب المصري التأهل كثالث المجموعة في حال الفوز أمام السنغال دون النظر لنتيجة مباراة موزمبيق ونيجيريا، حيث يصل الفراعنة للنقطة الرابعة مع إمكانية التأهل كأفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

يشار إلى أن 6 منتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث سوف تصعد لربع النهائي بجانب فريقين من أفضل ثوالث.

ويتأهل لكاس العالم 2023 تحت 20 عاما في آندونيسيا، المنتخبات التي ستصل إلى نصف نهائي البطولة الافريقية المقامة حاليا في مصر.