شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقيل ميدو رسميا ويخصم 10% من عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقال مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي مدربه أحمد حسام ميدو، بعد تعادله أمام غزل المحلة 1ـ1 ضمن منافسات المرحلة الـ19 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي: "منذ مباراة الفريق الأول أمام المحله أمس الثلاثاء ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء/ أبو بكر الحديدي في حالة إانعقاد دائم، وأسفر ذلك عن توجيه الشكر للجهاز الفني والإدارى والطبي، وذلك إثر سوء نتائج الفريق الأول و وضعه الحالي بجدول مسابقة الدوري العام".

كما أكد المجلس كامل الاحترام للجهاز الفني تحت قيادة الكابتن أحمد حسام ميدو، والذين تحملوا الكثير من أجل إسعاد جماهير النادي ومحبيه في وقت حرج لا ينكره إلا جاحد، ولكن صادفه وجهازه سوء توفيق طالما يحدث فى عالم كرة القدم، الأمر الذى دعا المجلس لاتخاذ القرار فى هذا التوقيت العصيب، والذى لا يحتمل أى إخفاقات أخرى.

وفى ذات السياق قرر المجلس خصم 10% من قيمه عقود اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الفريق أمام المحلة، إعمالا بمبدأ الثواب والعقاب.