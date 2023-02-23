شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضد المصري.. إبراهيم حسن يكشف أهداف الفريق البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث إبراهيم حسن، مدير الكرة للنادى المصرى، عن أهمية تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق، بعدما حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى المصرى البورسعيدى وبيراميدز في اللقاء الذى جمعهما منذ قليل على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وقال إبراهيم حسن في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز: "استفدنا خلال فترة تواجدنا في بورسعيد وركزنا جيدا مع اللاعبين، خاصة في وجود الجماهير كداعم للفريق، حيث يوجد علاقة طيبة وقوية تربط بين جماهير النادى المصرى والجهاز الفني للفريق".
وتابع مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدي: "بيراميدز ناد كبير وبينافس على بطولات وإمكانيات كبيرة وفريق محترم ولعيبه يوجد بينهم حالة انسجام".
وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي في مباراة المصري أمام بيراميدز في الجولة 19 لمسابقات الدورى الممتاز والتي أقيمت على ملعب برج العرب
بهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة، ليرتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 22 نقطة، ويرتفع رصيد بيراميدز إلى 38 نقطة.