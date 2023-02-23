شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضد المصري.. إبراهيم حسن يكشف أهداف الفريق البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إبراهيم حسن، مدير الكرة للنادى المصرى، عن أهمية تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق، بعدما حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى المصرى البورسعيدى وبيراميدز في اللقاء الذى جمعهما منذ قليل على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.