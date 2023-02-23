شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد مباريات اليوم.. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال فريق الاهلى يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الأربعاء 22 / 2 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ19 من عمر المسابقة حيث أستضاف المقاولون العرب نظيره فيوتشر بينما التقى المصرى البورسعيدى مع بيراميدز .

التعادل السلبى يحسم مباراة المصرى وبيراميدز فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى المصرى البورسعيدى وبيراميدز في اللقاء الذى جمعهما منذ قليل على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز