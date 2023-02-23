شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيجيريا: منتخب مصر مميز لكن لديه مشكلة فى إنهاء الهجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المدير الفني لمنتخب الشباب النيجيري لادين أوسو على فوز فريقه عىل منتخب مصر للشباب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

وقال أوسو في المؤتمر الصحفي: فريقي ظهر بشكل تكتيكي مميز ضد مصر ونجح في تحقيق الفوز، أوجه شكري إلى منظمي البطولة على هذا التنظيم الرائع وإلى مسئولي اتحاد الكرة في بلادي.

وواصل المدير الفني لمنتخب نيجيريا: لدينا مباراة حاسمة أمام موزمبيق نسعى لتحقيق حسم الفوز بها لحسم التأهل رسميا وللأسف ليس لدينا وقت للراحة بسبب تلاحق المباريات.

وتابع لادين أوسو: "مباراة اليوم أمام مصر كانت أفضل من حيث التكتيك وهو منتخب جيد جدا ولكن لديه مشكلة في إنهاء الهجمات ولم يحسن لاعبوه استغلال الفرص التي أتيحت لهم".

وتابع: ولكن منتخب مصر يمتلك مجموعة من اللاعبين يمتلكون إمكانيات جيدة، كرة القدم متغيرة وليس فيها ثوابت ولدينا اتحاد كرة جديد في نيجيريا والهدف الرئيسي من هذه البطولة هو التأهل لكأس العالم للشباب في إندونيسيا.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 لصالح منتخب نيجيريا عن طريق سولومون أجبالاكا، برأسية قاتلة على يمين حارس المنتخب مصطفى مخلوف.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عن نقطة وحيدة، بعد مباراتين، في المركز الثالث بالهزيمة من نيجيريا في الجولة الثانية والتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وتضم المجموعة الأولي من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا داخل مصر منتخبات، مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا ومقرها القاهرة.