مصر تخسر أمام نيجيريا وتعقد موقفها في كأس أمم إفريقيا للشباب

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى منتخب مصر للشباب خسارة أمام نظيره النيجيري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المُقبل.

وتواجه منتخبا مصر ونيجيريا في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب منتخب نيجيريا سولومون أجبالاكا في الدقيقة 71، بعد كرة عرضية من ركنية حولها برأسية قوية لداخل الشباك.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/RvK1dC9AlqdcY?fbclid=IwAR1f_6CROFN-zpmv_SqmzW_jT86qFBNY9GcEcUVDCgnYaj3_1JGRNZYhSYw

وعقدت هذه الخسارة، موقف منتخب مصر من التأهل إلى الدور التالي في أمم إفريقيا، إذ أصبح لا مفر من الفوز على السنغال، وانتظار نتيجة مباراة نيجيريا وموزمبيق، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتصدر منتخب السنغال المجموعة برصيد 6 نقاط ليضمن التأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا، فيما تملك نيجيريا 3 نقاط، بينما لدى كل من مصر وموزمبيق، نقطة وحيدة.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاث إلى ربع نهائي أمم أفريقيا، إلى جانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث، ما يعني أن الفرصة ما تزال مواتية أمام شباب مصر.