شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز .. أحمد الشيخ ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد الشيخ صانع العاب فريق غزل المحلة، الانفراد بصدارة جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الأربعاء 22 / 2 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ19 من عمر المسابقة حيث أستضاف المقاولون العرب نظيره فيوتشر بينما التقى المصرى البورسعيدى مع بيراميدز .

التعادل السلبى يحسم مباراة المصرى وبيراميدز فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى المصرى البورسعيدى وبيراميدز في اللقاء الذى جمعهما منذ قليل على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز

أحمد الشيخ ( غزل المحلة ) .. 9 أهداف

أحمد سيد " زيزو " ( الزمالك ) .. 8 أهداف

رمضان صبحى ( بيراميدز ) .. 7 أهداف

محمد حمدى ذكى ( أسوان ) .. 6 أهداف

أحمد ياسر ريان ( سيراميكا ) .. 6 أهداف