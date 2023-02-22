شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 22 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 22 / 2 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها استعجال الفيفا لإرسال 2 مليون دولار مكافأت المشاركة بكأس العالم للأندية التى أقيمت مؤخرا بالمغرب وحصل فيها النادى الأحمر على المركز الرابع .

الأهلى يستعجل الفيفا لإرسال 2 مليون دولار مكافأة مونديال الأندية

خاطب مسئولي النادى الاهلى نظرائهم في الاتحاد الدولى لإرسال مكافأة الحصول على المركز الرابع بكأس العالم للأندية التي أقيمت منذ أيام في المغرب ، ومن المقرر أن يحصل الأهلي على مكافأة مالية تقدر بـ(2 مليون دولار) أي ما يوازي (60 مليون جنيه) بجانب الحصول على (10 ملايين جنيه) من جانب الشركة الراعية للفريق في البطولة أي سيكون المجموع (70 مليون جنيه).

كهربا يقترب من الاستمرار فى قيادة هجوم الأهلى أمام صن داونز

اقترب محمود كهربا لاعب الأهلي من الاستمرار في قيادة هجوم فريقه في مباراته القادمة ضد صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

عودة ثنائية حمدى وديانج لقيادة وسط الأهلى أمام صن داونز

اقترب الثنائي حمدي فتحي واليو ديانج لاعبي الأهلي من حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي خلال مباراته القادمة ضد صن داونز يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

السولية يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى غداً استعداداً لمواجهة صن دوانز

يستعد عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الاهلى للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه غداً الخميس استعداداً لمباراة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا

يستعد النادى الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.