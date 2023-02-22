شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 22 / 2 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الأربعاء 22 / 2 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف المقاولون العرب نظيره فيوتشر بينما التقى المصرى البورسعيدى مع بيراميدز .

التعادل السلبى يحسم مباراة المصرى وبيراميدز فى الدورى