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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 22 / 2 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الأربعاء 22 / 2 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف المقاولون العرب نظيره فيوتشر بينما التقى المصرى البورسعيدى مع بيراميدز .
التعادل السلبى يحسم مباراة المصرى وبيراميدز فى الدورى
حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى المصرى البورسعيدى وبيراميدز في اللقاء الذى جمعهما على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.