شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يغيب عن الزمالك أمام الترجى التونسى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على استبعاد أحمد فتوح من قائمة الفريق الأبيض التي تستعد لمواجهة الترجى التونسى يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

وتسافر بعثة نادى الزمالك إلى تونس فى العاشرة صباح غد الخميس على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة الترجى ويخوض الأبيض مرانه الأول فى تونس غداً وطالب "البروفيسور" اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشدد فيريرا على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط لتعزيز موقف الفريق الأبيض فى دور المجموعات، وتجنب الدخول فى حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق، فى المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.

وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، في السادسة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.