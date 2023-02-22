شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية الأربعاء 22 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22 / 2 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها حصول الزمالك على كارنيهات الثلاثى الجديد بعد حل أزمة القيد ، وتجديد الإسماعيلى الثقة فى أحمد حسام ميدو كمدير فنى للفريق ، وتعادل المقاولون مع فيوتشر بالدورى .

الإسماعيلي يجدد الثقة في ميدو ..والمدرب يقود المران غدا

جددت إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى الثقة في أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق بعدما استقرت غالبية الآراء داخل المجلس الاصفر علي الإبقاء علي ميدو في منصبه وعدم رحيله رغم إلغاء مران اليوم بعد اخطار المدرب برحيله عقب التعادل مع غزل المحلة .

شاهد كارنيهات لاعبى الزمالك الجدد بعد انتهاء أزمة القيد

أنهى مسئولو الزمالك أزمة قيد لاعبى الزمالك الثلاثة ناصر منسى ومحمود شبانة وأحمد بلحاج بعد دفع رسوم القيد واستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين.

منتخب الشباب يخسر أمام نيجيريا بهدف دون رد فى أمم أفريقيا.. صور

خسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى. التعادل السلبى يحسم مباراة المصرى وبيراميدز فى الدورى حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى المصرى البورسعيدى وبيراميدز في اللقاء الذى جمعهما منذ قليل على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

المقاولون العرب يتعادل سلبياً مع فيوتشر فى الدورى

تعادل المقاولون العرب مع نظيره فيوتشر بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ستاد المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

فيريرا يستبعد الونش من قائمة الزمالك فى رحلة تونس

استبعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك محمود حمدى الونش من قائمة الفريق الأبيض التي تستعد للسفر إلى تونس غداً الخميس استعداداً لمواجهة الترجى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

دكرنس يهزم المجد السكندرى 2 / 0 ويعود لصدارة بحرى

نجح فريق دكرنس في العودة لصدارة مجموعة بحرى من جديد بعد الفوز على المجد السكندرى 2 / 0 في المباراة التي جرت بينهما في الجولة التاسعة عشر لمسابقة القسم الثانى ليرتفع رصيد الفائز إلى 34 نقطة في الصدارة .

كهربا يقترب من الاستمرار فى قيادة هجوم الأهلى أمام صن داونز

اقترب محمود كهربا لاعب الأهلي من الاستمرار في قيادة هجوم فريقه في مباراته القادمة ضد صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.