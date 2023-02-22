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الأهلى يهزم خيبل اليمنى فى البطولة العربية للطائرة

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره خيبل اليمنى بنتيجة 3/0 فى إطار ثالث مواجهاته بالبطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة . 

 

ونجح الأهلى فى الفوز على بنى ياس الإماراتي فى ثانى لقاءاته أمس الثلاثاء بعد أن فاز على مصافى الشمال العراقى فى ضربة بداية المنافسة بنتيجة 3/0 .

 

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

 

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

 

 

 - المجموعة الأولى

 

الأهلى القطرى – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطينى - النصر البحرينى - السويحلى الليبى - كاظمة الكويت.

 

 - المجموعة الثانية

 

الوكرة القطرى – خيبل المهرة اليمن - مصافى الشمال العراق - بنى ياس الإماراتى – السيب عمان – .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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