شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم خيبل اليمنى فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره خيبل اليمنى بنتيجة 3/0 فى إطار ثالث مواجهاته بالبطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة .

ونجح الأهلى فى الفوز على بنى ياس الإماراتي فى ثانى لقاءاته أمس الثلاثاء بعد أن فاز على مصافى الشمال العراقى فى ضربة بداية المنافسة بنتيجة 3/0 .

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

- المجموعة الأولى

الأهلى القطرى – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطينى - النصر البحرينى - السويحلى الليبى - كاظمة الكويت.

- المجموعة الثانية

الوكرة القطرى – خيبل المهرة اليمن - مصافى الشمال العراق - بنى ياس الإماراتى – السيب عمان – الأهلى المصري.