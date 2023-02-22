شكرا لقرائتكم خبر عن جايمي باتشيكو : أرضية الملعب و التحكيم منعت لاعبى بيراميدز من الفوز على المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، إن الملاعب في الكرة المصرية بحالة سيئة للغاية تمنع اللاعبين من إظهار إمكانياتهم مشددا على أنه يجب تطوير منظومة أرضية الملاعب بأسرع وقت ممكن لأنها تنقل صورة عن الكرة في مصر، والفريق لم ينجح في إظهار مستوياته بسبب الأرضية السيئة، وموجها الشكر للاعبين على الأداء الاحترافي الذي يقدمونه من مباراة لأخرى، والفريق ينفذ المطلوب بصورة مطلوبة.

شدد على أن هناك مشاكل عديدة في منظومة التحكيم وفريقه تعرض لظلم فادح في مباراة المصري، والحكم تغاضى عن احتساب العديد من الأخطاء في اللقاء ولم يحتسب ركلة جزاء واضحة أو حتى يعود لتقنية الفار لمراجعة الكرة، والحكم تغاضى عن أخطاء وكروت كان يجب أن تخرج لصالح لاعبي المنافس ولكن الحكم تغاضى عنها، ولأول مرة من وجوده في مصر يتحدث عن منظومة التحكيم التي أظهرت صورة سيئة حتى الآن.

أوضح أنه كان من الضروري إجراء عملية تدوير في التشكيل أمام المصري في ظل توالي اللقاءات محليا وقاريا في أوقات متقاربة واللاعبون مع توالي المباريات هناك إجهاد كبير وبالتالي دفع ببعض العناصر لتظهر بكامل قدراتها، مشيرا إلى أنه يحترم جميع لاعبي الفريق والقائمة بالكامل وجميعهم على مستوى واحد والكل يظهر أفضل مستويات في التدريبات ومن الطبيعي منحهم الفرصة لأنه يثق في الكل، وبيراميدز ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها ويحتاج لكل عناصر القائمة والكل سيشارك في التوقيت المناسب.

أكد أنه يحترم الجميع سواء أندية أو لاعبين ومدربين ولكن في النهاية يجب أن يكون الحكام على نفس الحدث وكذلك منظومة أرضية الملاعب لابد من ظهورها بمستوى أفضل مستقبلا لتناسب اسم الكرة المصرية.