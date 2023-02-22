شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص تأهل منتخب مصر بعد الخسارة من نيجيريا فى أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يملك منتخب مصر للشباب مواليد 2003 خيارات كثيرة من أجل التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا سوى الفوز على السنغال يوم السبت المقبل.

خسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

ويتواجد منتخب مصر في الوقت الحالي في المركز الثالث في ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، خلف كلًا من منتخب السنغال صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط ونيجيريا الوصيف برصيد 3 نقاط.

ويوجد أمام منتخب مصر للشباب فرصة واحدة فقط مع النظر لنتائج المنتخبات في المجموعات الأخرى، وهي تحقيق الفوز على نظيره السنغالي في مباراة الجولة الثالثة من أجل التأهل كأفضل منتخبين في المركز الثالث.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 لصالح منتخب نيجيريا عن طريق سولومون أجبالاكا، برأسية قاتلة على يمين حارس المنتخب مصطفى مخلوف.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عن نقطة وحيدة، بعد مباراتين، في المركز الثالث بالهزيمة من نيجيريا في الجولة الثانية والتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وتضم المجموعة الأولي من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا داخل مصر منتخبات، مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا ومقرها القاهرة.