شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى رجل مباراة المصرى البورسعيدى و بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصد عمرو موسى قائد فريق المصرى البورسعيدى جائزة رجل مباراة فريقه أمام بيراميدز عقب أختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة و ذلك بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعب أثناء اللقاء .
وكان حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى المصرى البورسعيدى و بيراميدز في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق المصرى البورسعيدى عن طريق محمد جريندو و إسلام عطية بينما هجمات بيراميدز من خلال التونسى فخر الدين بن يوسف و مصطفى فتحى .
وبهذة النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 38 نقطة بينما يحتل فريق المصرى المركز العاشر برصيد 22 نقطة .
و خاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة حسام حسن بتشكيل يضم كل من :
حراسة المرمى .. عصام ثروت .
خط الدفاع .. أحمد عماد ، عماد بوبكر ، حسين السيد ، حسن على .
خط الوسط .. عمرو موسى ، ألياس جلاصى ، عبدالرحيم دغموم ، زياد كمال .
الهجوم .. محمد جريندو ، إسلام عطية .
بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو كالتالى :
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي
خط الوسط: إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - محمود صابر
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف