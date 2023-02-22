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عمرو موسى رجل مباراة المصرى البورسعيدى و بيراميدز فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - حصد عمرو موسى قائد فريق المصرى البورسعيدى جائزة رجل مباراة فريقه أمام بيراميدز عقب أختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة و ذلك بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعب أثناء اللقاء .

وكان حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى المصرى البورسعيدى و بيراميدز في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق المصرى البورسعيدى عن طريق محمد جريندو و إسلام عطية بينما هجمات بيراميدز من خلال التونسى فخر الدين بن يوسف و مصطفى فتحى .

وبهذة النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 38 نقطة بينما يحتل فريق المصرى المركز العاشر برصيد 22 نقطة .

و خاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة حسام حسن بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. عصام ثروت .

خط الدفاع .. أحمد عماد ، عماد بوبكر ، حسين السيد ،  حسن على .

خط الوسط .. عمرو موسى ، ألياس جلاصى ، عبدالرحيم دغموم ، زياد كمال .

الهجوم .. محمد جريندو ، إسلام عطية .

بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو كالتالى :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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