شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر فى كأس الأمم للشباب بعد الخسارة من نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 لصالح منتخب نيجيريا عن طريق سولومون أجبالاكا، برأسية قاتلة على يمين حارس المنتخب مصطفى مخلوف.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم للشباب للشباب كالتالي

1 - منتخب السنغال 6 نقاط

2 - منتخب نيجيريا 4 نقاط

3 - منتخب مصر نقطة واحدة

4 - منتخب موزمبيق نقطة واحدة

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عن نقطة وحيدة، بعد مباراتين، في المركز الثالث بالهزيمة من نيجيريا في الجولة الثانية والتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وتضم المجموعة الأولي من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا داخل مصر منتخبات، مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا ومقرها القاهرة.