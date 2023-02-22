شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر عقب الهزيمة من نيجيريا: نتمسك بالتأهل والفوز على السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن سبب خسارة مباراة اليوم أمام نيجيريا أهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف، حيث كانت هناك فرصتين مؤكدتان في الشوط الثانى وهجمة أضاعها رأفت خليل بغرابه.

وأضاف محمود جابر خلال المؤتمر الصحفى عقب مواجهة نيجيريا، أنه يتمسك بالأمل، وسوف يسعى للفوز على السنغال يوم السبت المقبل، للتأهل الى الدور الثانى من بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 20 عاما.

و خسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 لصالح منتخب نيجيريا عن طريق سولومون أجبالاكا، برأسية قاتلة على يمين حارس المنتخب مصطفى مخلوف.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عن نقطة وحيدة، بعد مباراتين، في المركز الثالث بالهزيمة من نيجيريا في الجولة الثانية والتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.