شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى كأس أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للشباب مع السنغال، في المباراة القادمة للفراعنة، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، في مباراة مرتقبة ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الإفريقية المقامة في مصر.

وتقام مباراة مصر والسنغال يوم السبت 25 فبراير، في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

وخسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 لصالح منتخب نيجيريا عن طريق سولومون أجبالاكا، برأسية قاتلة على يمين حارس المنتخب مصطفى مخلوف.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عن نقطة وحيدة، بعد مباراتين، في المركز الثالث بالهزيمة من نيجيريا في الجولة الثانية والتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وتضم المجموعة الأولي من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا داخل مصر منتخبات، مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا ومقرها القاهرة.