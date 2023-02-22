شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 22 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 22 / 2 / 2023 العديد من الاخبار الهامة على رأسها حصول مسئولى النادى الأبيض على الكارنيهات الخاصة بالثلاثى الجديد ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، بعد حل أزمة القيد مع اتحاد الكرة.

شاهد كارنيهات لاعبى الزمالك الجدد بعد انتهاء أزمة القيد

أنهى مسئولو الزمالك أزمة قيد لاعبى الزمالك الثلاثة ناصر منسى ومحمود شبانة وأحمد بلحاج بعد دفع رسوم القيد واستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين.

وباتت صفقات الزمالك الشتوية التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة جاهزة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في مباراته ضد الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار لجنة التظلمات بأحقية النادي في قيد صفقاته الشتوية.