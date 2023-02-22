شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مباراة المصرى وبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى المصرى البورسعيدى وبيراميدز في اللقاء الذى جمعهما منذ قليل على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق المصرى البورسعيدى عن طريق محمد جريندو وإسلام عطية، بينما هجمات بيراميدز من خلال التونسى فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحى.

وبهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يحتل فريق المصرى المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

وخاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة حسام حسن بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى.. عصام ثروت.

خط الدفاع.. أحمد عماد، عماد بوبكر، حسين السيد، حسن على.

خط الوسط.. عمرو موسى، ألياس جلاصى، عبد الرحيم دغموم، زياد كمال.

الهجوم.. محمد جريندو، إسلام عطية.

بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي.

خط الوسط: إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - محمود صابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.