شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخسر أمام نيجيريا بهدف دون رد فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 لصالح منتخب نيجيريا عن طريق سولومون أجبالاكا، برأسية قاتلة على يمين حارس المنتخب مصطفى مخلوف.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عن نقطة وحيدة، بعد مباراتين، في المركز الثالث بالهزيمة من نيجيريا في الجولة الثانية والتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وتضم المجموعة الأولي من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا داخل مصر منتخبات، مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا ومقرها القاهرة.

أحداث اللقاء

في أول الدقائق، خالد عوض أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها كريم الدبيس بتسديدة من على القائم الثاني وارتدت من جسد أحد المدافعين.

وجاءت أخطر الفرص حينما أرسل محمد حمدي الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها دفاع نيجيريا من على القائم الأول، ركلة ركنية ثانية لمنتخب مصر من جهة اليمين.

وقبل نهاية الشوط بعشر دقائق، استلم رأفت خليل الكرة على يمين داخل منطقة الجزاء وتوغل بمهارة داخل المنطقة ثم سدد الكرة لتمر خارج الملعب بعيدة عن المرمى.

بلال مظهر سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس تشيجوكي أنياجبوسو بقدمه ثم أمسك بالكرة، بعدها رأفت خليل استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة من أمام المرمى وتصدى لها الحارس أنياجبوسو بثبات.

وضم تشكيل منتخب مصر كل من: "حراسة المرمى، مصطفي مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن جودة، عمر فايد، أحمد رضا، كريم الدبيس، والوسط: خالد عوض، محمد حمدي، ماجد هاني، وفي الهجوم أحمد عبد الرحيم " إيشو"، رأفت خليل، بلال مظهر.

السنغال أول المتأهلين

وتأهل منتخب السنغال، لربع نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا فى مصر، بعد فوزه الكبير على نظيره منتخب موزمبيق، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى.

وسجل ثلاثية فريق السنغال، كل من بابا أمادو ديالو هدفين وبابي ديمبا ديوب فى الدقائق الثانية من الوقت بدلا من الضائع فى الشوط الأول، 53 و 86 من زمن اللقاء.

ويتصدر المنتخب السنغالى المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد موزمبيق عند نقطة واحدة فى المركز الثالث.