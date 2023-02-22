شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. نيجيريا تتقدم على مصر بهدف فى أمم إفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة واصبحت النتيجة تأخر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

في أول الدقائق، خالد عوض أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها كريم الدبيس بتسديدة من على القائم الثاني وارتدت من جسد أحد المدافعين.

وجاءت أخطر الفرص حينما أرسل محمد حمدي الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها دفاع نيجيريا من على القائم الأول، ركلة ركنية ثانية لمنتخب مصر من جهة اليمين.

وقبل نهاية الشوط بعشر دقائق، استلم رأفت خليل الكرة على يمين داخل منطقة الجزاء وتوغل بمهارة داخل المنطقة ثم سدد الكرة لتمر خارج الملعب بعيدة عن المرمى.

بلال مظهر سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس تشيجوكي أنياجبوسو بقدمه ثم أمسك بالكرة، بعدها رأفت خليل استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة من أمام المرمى وتصدى لها الحارس أنياجبوسو بثبات.

وفي الدقيقة 71 جاء الهدف الأول لصالح منتخب نيجيريا عن طريق سولومون أجبالاكا، برأسية قاتلة على يمين حارس المنتخب مصطفى مخلوف.

وضم تشكيل منتخب مصر كل من: "حراسة المرمى، مصطفي مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن جودة، عمر فايد، أحمد رضا، كريم الدبيس، والوسط: خالد عوض، محمد حمدي، ماجد هاني، وفي الهجوم أحمد عبد الرحيم " إيشو"، رأفت خليل، بلال مظهر.

واكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين الأحد الماضي باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

ويسعى منتخب مصر للفوز وضمان التأهل للدور الثاني رفقة السنغال التي ضمنت تأهلها قبل قليل، حيث تضم المجموعة الأولي من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا داخل مصر منتخبات، مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا ومقرها القاهرة.

وتأهل منتخب السنغال، لربع نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا فى مصر، بعد فوزه الكبير على نظيره منتخب موزمبيق، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى.

وسجل ثلاثية فريق السنغال، كل من بابا أمادو ديالو هدفين وبابي ديمبا ديوب فى الدقائق الثانية من الوقت بدلا من الضائع فى الشوط الأول، 53 و 86 من زمن اللقاء.

ويتصدر المنتخب السنغالى المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد موزمبيق عند نقطة واحدة فى المركز الثالث.