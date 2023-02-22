شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السنغال يتابع مباراة مصر ونيجيريا في أمم إفريقيا للشباب من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص منتخب السنغال على متابعة منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، من المدرجات في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

أنتهى الشوط الأول بين منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

وتأهل منتخب السنغال، لربع نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا فى مصر، بعد فوزه الكبير على نظيره منتخب موزمبيق، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى.

وضم تشكيل منتخب مصر كل من: "حراسة المرمى، مصطفي مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن جودة، عمر فايد، أحمد رضا، كريم الدبيس، والوسط: خالد عوض، محمد حمدي، ماجد هاني، وفي الهجوم أحمد عبد الرحيم " إيشو"، رأفت خليل، بلال مظهر.

واكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين الأحد الماضي باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

ويسعى منتخب مصر للفوز وضمان التأهل للدور الثاني رفقة السنغال التي ضمنت تأهلها قبل قليل، حيث تضم المجموعة الأولي من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا داخل مصر منتخبات، مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا ومقرها القاهرة.

وسجل ثلاثية فريق السنغال، كل من بابا أمادو ديالو هدفين وبابي ديمبا ديوب فى الدقائق الثانية من الوقت بدلا من الضائع فى الشوط الأول، 53 و 86 من زمن اللقاء.

ويتصدر المنتخب السنغالى المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد موزمبيق عند نقطة واحدة فى المركز الثالث.