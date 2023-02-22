شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين فريقى المصرى و بيراميدز في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى المصرى البورسعيدى و بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق المصرى البورسعيدى عن طريق محمد جريندو و إسلام عطية بينما هجمات بيراميدز من خلال التونسى فخر الدين بن يوسف و مصطفى فتحى .

و خاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة حسام حسن بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. عصام ثروت .

خط الدفاع .. أحمد عماد ، عماد بوبكر ، حسين السيد ، حسن على .

خط الوسط .. عمرو موسى ، ألياس جلاصى ، عبدالرحيم دغموم ، زياد كمال .

الهجوم .. محمد جريندو ، إسلام عطية .

بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو كالتالى :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف