شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجدد الثقة في ميدو ..والمدرب يقود المران غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى الثقة في أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق بعدما استقرت غالبية الآراء داخل المجلس الاصفر علي الإبقاء علي ميدو في منصبه وعدم رحيله رغم إلغاء مران اليوم بعد اخطار المدرب برحيله عقب التعادل مع غزل المحلة ، من المقرر أن يقود ميدو مران الاسماعيلي غدا استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدوري

وقاد ميدو الإسماعيلى فى 9 مباريات، خسر الأولى أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل مع البنك الأهلى سلبياً، وخسر من حرس الحدود بهدفين دون رد، ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع أسوان سلبياً، ثم حقق الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق وأخيراً تعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.

وخلال تسعة لقاءات حقق ميدو انتصارا وحيدا وخمسة تعادلات وتلقى ثلاث هزائم وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

وأكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى للإسماعيلى أن إدارة القلعة الصفراء أبلغت محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، بأنها ستصدر قرارا برحيل الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة.

وتعادل الإسماعيلى على ملعبه مع غزل المحلة بنتيجة (1-1)، مساء الثلاثاء، فى الجولة الـ19 للدورى المصرى الممتاز.

وقال ميدو إنه يترك الحرية الكاملة لمجلس الإسماعيلي من أجل اتخاذ القرار الأنسب لمصلحة النادي موضحا أنه فوجئ بمكالمة من عبد المنصف يخبره فيها بتواصل إدارة النادي معه منذ قليل بأن هناك قرارا تم اتخاذه برحيله (ميدو).

وأضاف: "كان من الأفضل أن يبلغنى مجلس الإسماعيلى، ويتواصل معى مباشرة لكن لن أتحدث فى مثل هذه الأمور لأننى فى النهاية أحب جماهير الإسماعيلى، والنادي ليس بحاجة للمزيد من الأزمات".

وتابع: "كنت أتمنى استكمال رحلتي مع الإسماعيلي ومازلنا في وسط المعركة وثقتي كاملة في أن الفريق قادر على البقاء بالدوري".

ووجه ميدو رسالة لجماهير الإسماعيلي مؤكدا أنه محب للدراويش وعمل من أجل مصلحة الفريق منذ اللحظة الأولى، مضيفا: "لكن يبدو أن هناك قرارا مسبقا برحيلي".