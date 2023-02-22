شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من هنري عقب هزيمة ليفربول بخماسية أمام ريال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام تييري هنري نجم آرسنال السابق، بالتعليق على هزيمة ليفربول أمام نظيره ريال، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتعرض ليفربول للهزيمة أمام نظيره ريال مدريد، بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطالأوروبا.

وتحدث هنري في تصريحات لـCBS: ليفربول يقترب من نهاية حقبة ويورجن كلوب يواجه عملية إعادة بناء صعبة دون بعض نجومه ذويالخبرة، فريق يورجن كلوب أصبح الآن هشًا للغاية وبحاجة ماسة إلى التجديد.

وتابع: لقد تلقوا العديد من الأهداف ضد برينتفورد وولفرهامبتون وبرايتون، ماذا كنت تتوقع عندما تلعب مع فريق مثل ريال مدريد؟ كانوامتقدمين 2-0، وهذه بالضبط البداية التي تودها ضد ريال مدريد أو أي فريق في أوروبا في آنفيلد لكنهم لم يتمكنوا حتى من الاحتفاظ بها.

وواصل: عندما أرى رجلًا مثل لوكا مودريتش في مثل عمره يحصل على الكرة ويتقدم للأمام في خط الوسط كما لو لم يكن هناك منافس،ويمرر الكرة إلى فينيسيوس وفينيسيوس يمرر الكرة إلى بنزيما وهو يتلاعب مع حارس المرمى، أعتقد فقط أن هذا ليس جيدًا بما يكفي، وغير مقبول.

وأتم: في الوقت الحالي لاعبو ليفربول ليسوا جيدين لذا فهم بحاجة إلى إعادة اكتشاف أنفسهم، لست مع رحيل يورجن كلوب، عليه أن يستمر ويبدأ في بناء جيل جديد وحقبة جديدة.