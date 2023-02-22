غيابات الاتحاد تغري رائد التحدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة المشعة يسعى فريق الاتحاد وصيف ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بفارق الأهداف عن المتصدر النصر بذات الرصيد النقطي (40 نقطة)، مساء اليوم لمواصلة انطلاقته ونتائجه الإيجابية أمام ضيفه الرائد (20 نقطة) المتذبذب نتائجيا والراغب بتصحيح مركزه، وذلك لحساب الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري روشن (جولة التأسيس). الرائد: غيابات الاتحاد تغريه





نتائج ومستويات متأرجحة يقدمها الفريق هذا الموسم.



أخطاء دفاعية متوالية كلفت الفريق نقاط مواجهة الوحدة الماضية.



سيعمد الروماني ماريوس سوموديكا إلى تضييق المساحات في منتصف الملعب والعمل على استغلال سرعة المغربي محمد فوزير والروماني ميتريتا.



اعتماد الفريق على الكرات العكسية في ظل تواجد المهاجم الهداف تفاريس في خط المقدمة.



العمل على المحافظة على الشباك خلال نصف الساعة الأولى لزيادة الضغط على صاحب الأرض والجمهور.



خسر الفريق مواجهة الدور الأول على أرضه بهدف دون رد.



الاتحاد: سانتو يستنجد بالبدلاء



تفوق اتحادي في جميع الخطوط واستقرار فني بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.



التجديد للبرازيلي كورنادو لعام 2025 قبل مواجهة الليلة.



جملة غيابات يتقدمها قائد الفريق أحمد حجازي لتراكم البطاقات ومهند شنقيطي للإصابة لنهاية الموسم، والمغربي عبدالرزاق حمدالله وعبدالرحمن العبود لعدم الجاهزية.



سيدفع البرتغالي نونو سانتو بابن جلدته هيلدر كوستا منذ بداية المباراة بعد بروزه في مباراة الاتفاق، فيما سيعوض الثنائي عمر هوساوي ومدالله العليان غياب حجازي وشنقيطي.



اطمئنان في حراسة الاتحاد بوجود البرازيلي مارسيلو جروهي وقوة هجومية بوجود الهداف رومارينهو.



ستتجاوز جماهير الاتحاد حاجز الـ300 ألف مشجع هذا الموسم بعد بيع أكثر من 30 ألف تذكرة أمس.



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