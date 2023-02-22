مذكرة لتعزيز النزاهة في مجالات الرياضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الرياضة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أمس، مذكرة تفاهم ثلاثية مشتركة لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في العديد من المجالات. وتهدف المذكرة إلى تنفيذ مبادرات تعزز الوعي حيال النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي، والتوعية في مجالات الأنشطة الشبابية والمنافسات والفعاليات الرياضية في الألعاب المختلفة، إضافة إلى مناقشة التدابير التي يجب اتخاذها لتعزيز النزاهة في مجالات الرياضة وما يكفل الشفافية والحد من الممارسات غير المشروعة، إلى جانب التنسيق المشترك بين الأطراف الثلاثة لوضع مبادئ ومعايير لتفادي وقوع أي نوع من أنواع ممارسات الفساد في القطاع الرياضي والعمل على تبادل الدراسات الخاصة في ممارسة أي شكل من أشكال الفساد المالي والإداري في المجال الرياضي وسبل الوقاية منها.

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