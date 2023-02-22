صيف ساخن ينتظر كرسي رئاسة نادي الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستكون الجماهير الرياضية بالمنطقة الشرقية على موعد مع الإثارة مع مطلع الصيف المقبل، والذي سيشهد حراكا ساخنا على كرسي رئاسة نادي الاتفاق، بعد اقتراب نهاية فترة الولاية الثانية لإدارة الاتفاق الحالية بقيادة الرئيس الحالي خالد الدبل، حيث تنتظر جماهير فارس الدهناء بشغف كبير موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة من أجل تحديد مستقبل نادي الاتفاق الذي يعيش أوضاعا متأرجحة نتائجيا وابتعاده عن منصات التتويج منذ آخر إنجاز تم تحقيقه إبان فترة الرئيس الذهبي عبدالعزيز الدوسري بالعام 2008 حين حقق بطولة كأس الأندية الخليجية.

المعيبد أول المترشحين

فتح عدنان المعيبد عضو مجلس إدارة النادي السابق وعضو اتحاد القدم والمتحدث الرسمي باتحاد عيد، الباب كأول المترشحين لرئاسة الاتفاق، بعد أن أعلن عبر حسابه الشخصي بتويتر رغبته في المنافسة على كرسي رئاسة النادي الشرقي بدعم عدد من أعضاء شرف النادي المؤثرين نظير خبرته الطويلة في العمل بالأندية والاتحادات الرياضية.

مؤسس ملاك الإبل يدخل السباق

أعلن مؤسس جمعية ملاك الإبل عبدالله بن عودة رغبته في الدخول لمعترك المنافسة على كرسي رئاسة الاتفاق بعد أن وضع صورة لمقر نادي الاتفاق عبر حسابه الشخصي بتوتير مذيلة بمؤشر الساعة الرملية (قريبا) في إشارة لنيته للترشح لرئاسة الاتفاق.

المسحل مرشح الإدارة الحالية

تداولت أنباء شبه مؤكدة عن عزم نائب الرئيس الحالي لنادي الاتفاق حاتم المسحل الترشح لفترة ولاية ثالثة كرئيس، وبدعم من الإدارة الحالية للنادي، وبدعم من نائب رئيس أعضاء شرف النادي عبدالرحمن البنعلي أكبر الداعمين للنادي وصاحب التأثير في القرار بالنادي.

أكبر جمعية عمومية

شهدت انتخابات نادي الاتفاق في الجمعية العمومية للنادي إبان فوز الرئيس الحالي خالد الدبل ومجلس إدارته بالولاية الأولى لكرسي رئاسة نادي الاتفاق بالعام 2015 أكبر رقم في أكبر عملية انتخابية بالأندية السعودية بلغ 7614 عضوا.

الاتفاق الجديد.. لا جديد!

موسم 2015 2016- الصعود لدوري الأضواء.

موسم 2016-2017 المركز:11

موسم 2017 2018- المركز: 4

موسم 2018-2019 المركز: 11

موسم 2019-2020 المركز: 8

موسم 2020-2021 المركز: 5

موسم 2021-2022 المركز: 11

موسم 2022 - 2023 المركز: 11