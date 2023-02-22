الهلال يواجه فولاد بمدربه الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطرق فريق الهلال الكروي الأول عند الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة بابا جديدا نحو الحفاظ على لقبه القاري الرابع في دوري أبطال آسيا، حين يواجه فريق فولاد خوزستان الإيراني في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا بالدوحة وتحديدا على ملعب الجنوب بالوكرة.

ونجح الهلال في الوصول إلى هذا الدور بعد إقصائه لفريق شباب أهلي دبي في دور الـ 16 بـ(3/1) بعد أن واصل عروضه الكروية التي اختتمها بالميدالية الفضية على مستوى العالم بعد أن خسر النهائي أمام ريال مدريد بـ (3/5)، واليوم يريد أن يدافع عن عرشه القاري والذي ربما تشهد خارطة المدير الفني للفريق الأرجنتيني رامون دياز الاستعانة بورقتي جساتوفو كويلار والبيروفي أندريه كارليو بعد أن أراحهما في اللقاء الماضي إثر الإجهاد الذي أصابهما في لقاءات الفريق العالمية والتي ربما تكون على حساب النيجيري أديون إيغالو ولوتشيانو فييتو لأجل أن ينال قسطا من الراحة قبل مواجهة دور نصف النهائي في عملية تدويرية لعناصر الفريق التي عاد إليها قائد المنتخب السعودي سالم الفرج للمشاركة بعد غيابه منذ مونديال قطر2022 بسبب الإصابة في الساق.

الزعيم الآسيوي

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الهلال ضد الفرق الإيرانية نجده يقف في صف الزعيم الآسيوي، حيث سبق له اللعب أمام الفرق الإيرانية في41 مباراة في دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال في 17 مباراة وخسر 15 لقاء وتعادل في 9 مباريات فقط.

وكانت آخر مواجهاته أمام الفرق الإيرانية ضد فريق بيرسبوليس الإيراني في أكتوبر 2021 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال بثلاثية دون رد أحرزها كل من سالم الدوسري هدف والفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفين.

ولدى الهلال ذاكره تاريخية جيدة ضد الفرق الإيرانية وأبرزها نهائي موسم 1992/1991 الذي شهد تتويج الهلال بأول لقب آسيوي عبر تاريخه وهو لقب بطولة الأندية الآسيوية (دوري أبطال آسيا حاليا)، في أول مواجهة بين الهلال وبيروزي.

كما لم يغب تاريخ مواجهات الهلال ضد الفرق الإيرانية كما حدث ضد فريق برسبوليس، حيث تمكن من إقصاء بيروزي من دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2015 بعد خسارة الهلال في مباراة الذهاب بنتيجة (صفر/1)، لكنه عاد وكسب لقاء الإياب بثلاثية نظيفة.

مشكلات فنية

أما فريق فولاد الإيراني فطغت عليه مشكلات فنية وإدارية قبل مواجهة اليوم بعد أن نجح في تجاوز الفيصلي السعودي (درجة أولى) في دور الـ16 بهدف وحيد وبصعوبة بالغة وبخطأ من مدافع الفريق ويرى ثقل المواجهة عليه وهو يلاقي الهلال، وتكمن مشاكل الفريق الداخلية في رحيل مدربه جواد نكونام وتعيين حميد رجبي بعد دخول المدرب في خلاف مع إدارة النادي بسبب مشاكل مالية.

وقد يعطي الحضور الفني الجديد جرعة نفسية في مواجهة اليوم تعوض القصور الفني للفريق وقد يتعرض الهلال لحرج فني كروي كبير، ما لم يحسم الفريق نتيجتها مبكرا بالرغم من حالات الإجهاد البدني والنقص الفني لدى زعيم القارة الآسيوية، حيث إن الفائز منهما سيواجه الفائز من لقاء اليوم الذي سيجمع الشباب السعودي بالدحيل القطري.