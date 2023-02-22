انطلاق دورة الرخصة التدريبية الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم دورة الرخصة التدريبية الآسيوية A ، والتي تقام في 4 مدن هي: الرياض، الدمام، جدة، والمدينة المنورة بمشاركة 97 مدربا.

وتم خلال الدورة تطبيق المنهج السعودي الحديث على ثلاث مراحل، وتعتبر هذه المرحلة هي الأولى وتستمر حتى 27 من شهر فبراير الجاري، والمرحلة الثانية من 13-22 مايو 2023، والمرحلة الثالثة من 20-29 أغسطس 2023 وكل مرحلة لمدة 10 أيام.

ويقدم الدورات المحاضرون السعوديون المعتمدون من الاتحاد الآسيوي وهم: خالد القروني، محمد عبدالجواد، خالد الفرحان، بندر الأحمدي ومشبب الحكيم، كما يشاركهم في تقديم الدورة المحاضرون أحمد فستق من قطر، زياد عكوبة من الأردن وأكرم حبريش من عمان.

ويساعدهم المحاضرون يوسف الغدير، محمد العبدلي، عباس غلام وسمير هلال.

وسيقدم في الدورة محاضرات نظرية وعملية تشمل الجوانب الفنية والخططية واللياقية، واستضيفت الدورات الأربع في مقرات أكاديمية مهد بالرياض، والكلية التقنية بجدة، ونادي أحد بالمدينة المنورة، ونادي الحرس الوطني بالدمام.