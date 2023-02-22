هجوم الشباب يتوعد بتفكيك دفاعات الدحيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسته على لقب دوري أبطال آسيا بعد وصوله لربع النهائي من البطولة بتغلبه أمام ناساف الأوزبكي بنتيجة 2-0 في دور الـ16 والذي أقيم مساء الأحد الماضي لينتظر اليوم مواجهة الدحيل القطري في دور الـ8، على ملعب استاد الثمامة، بالدوحة الساعة 6:00 مساء.

ويعد هذا التأهل هو الرابع للشباب لهذا الدور منذ انطلاقة دوري أبطال آسيا بحلته الجديدة عام 2003 فقد سبق وأن وصل الشباب لربع نهائي البطولة في ثلاث مناسبات سابقة نجح في تجاوزه مرة وحيدة عام 2010 قبل أن يخسر أمام سيونجنام الكوري في نصف نهائي البطولة ويتبخر بذلك حلم الوصول للنهائي ولم يستطع شيخ الأندية السعودية تجاوز دور الـ 8 بعد ذلك.

وكان الشباب قد فشل في تجاوز ربع النهائي لدوري أبطال آسيا مرتين، الأولى عام 2006 عندما أخرجه أولسان الكوري بينما جاءت الثانية عام 2013 بعد أن استطاع كاشيوا الياباني التأهل عبر الشباب لنصف نهائي البطولة.

وقبل مواجهة اليوم أمام الدحيل القطري سبق أن واجه الشباب أندية قطرية في الأدوار الإقصائية مرتين غادر في الأولى وكانت أمام السد عام 2011 في دور الـ16، أما الثانية فكانت في الدور ذاته عام 2013 واستطاع الشباب إقصاء الغرافة والعبور إلى ربع نهائي البطولة آنذاك.

يذكر أن الشباب شارك في 10 مرات منذ انطلاق البطولة بحلتها الجديدة عام 2003 استطاع تجاوز دور المجموعات 7 مرات وفشل في 3 مناسبات وتعد بطولة 2010 هي أفضل مشاركات الشباب بعد أن بلغ نصف نهائي البطولة قبل أن يخسر ويغادر دون الوصول للنهائي.

وكان الدحيل تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون السعودي وسباهان الإيراني و6 لباختاكور الأوزبكي، ثم فاز في دور الـ16 على مواطنه الريان بفارق ركلات الترجيح 7-6 بعد تعادل الفريقين 0-0 في الوقت الأصلي و1-1 في الوقت الإضافي.

في المقابل تصدر الشباب ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من مومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي و4 للجزيرة الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على ناساف الأوزبكي 2-0.

الشباب في البطولة القارية بنظامها القديم







عام 1993 خسر النهائي أمام باس همدان الإيراني.



عام 1994 انسحب من البطولة بعد أن تقرر إقامة المرحلة النهائية في بانكوك.



عام 1995 غادر من التصفيات التمهيدية أمام الأنصار اللبناني.



الشباب في البطولة الحالية





تأهل بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 16 نقطة.



تجاوز ناساف الأوزبكي في دور الـ16 بعد الفوز عليه بنتيجة 2-0.



يوجه الشباب غدا الدحيل القطري في ربع نهائي البطولة.



الشباب الأقوى هجوما بتسجيله 18 هدفا في دور المجموعات لغرب القارة.



يعد دفاع الشباب هو الأقوى باستقباله لهدف وحيد خلال مشواره في البطولة.



تاريخ الشباب في دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد