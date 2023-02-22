مانشستر يونايتد يتطلع للإطاحة ببرشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما تقام منافسات جولة الإياب بالدور المؤهل لدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم، يتطلع مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى مواصلة انطلاقته والإطاحة ببرشلونة الإسباني، بينما يواجه يوفنتوس الإيطالي مهمة صعبة خارج ملعبه أمام مضيفه نانت الفرنسي.

وكانت مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وبرشلونة قد انتهت بالتعادل 2 / 2 على ملعب «الكامب نو» معقل الفريق الكتالوني.

وفي مباراة الغد، يأمل مانشستر يونايتد في مواصلة عروضه القوية واستغلال عاملي الأرض والجمهور لانتزاع بطاقة التأهل لدور الستة عشر في البطولة.

طريق الانتصارات

وبعد التعادل مع برشلونة ذهابا، عاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات سريعا بالفوز على ليستر سيتي 3 / صفر الأحد الماضي، ليقلص الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا شك في أن آمال مانشستر يونايتد وجماهيره ومديره الفني إيريك تن هاج معلقة بشكل كبير على استمرار تألق ماركوس راشفورد الذي سجل هدفا للفريق في شباك برشلونة كما سجل ثنائية أمام ليستر سيتي.

وينتظر أن تشهد مباراة الغد عودة كاسيميرو إلى التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد، كما ينتظر مشاركة الثنائي مارسيل سابيتسر وسكوت مكتوميناي.

ولن تكن مهمة مانشستر يونايتد سهلة فلي مواجهة برشلونة الذي يتطلع إلى وضع نهاية لكبواته الأوروبية هذا الموسم، وقد عزز ثقته أيضا بتحقيق الفوز السابع له على التوالي في الدوري الإسباني، حيث تغلب على قادش 2 / صفر يوم الأحد الماضي.

ويكتسب برشلونة، الذي يدربه المدير الفني تشافي، الثقة أيضا من حقيقة فرض هيمنته لفترات خلال مباراة الذهاب أمام مانشستر، وكان قد هز الشباك بهدفي ماركوس ألونسو ورافينيا ليتفادى أول هزيمة له على ملعبه أمام مانشستر يونايتد.

ويعلق برشلونة آماله بشكل كبير على النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الثاني للفريق في شباك قادش ليعزز موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني، حيث رفع رصيده إلى 15 هدفا.

بينما يفتقد برشلونة جهود عثمان ديمبلي وبيدري بسبب الإصابات، كما يغيب جافي بسبب الإيقاف.

مهمة صعبة

ويواجه يوفنتوس مهمة صعبة خارج ملعبه، حيث يحل ضيفا على نانت المتسلح بالطموح في أول مشاركة أوروبية له خلال 22 عاما.

كذلك اكتسب نانت ثقة هائلة إثر تعادله مع يوفنتوس في عقر داره 1 / 1 في مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي.

ويحلم نانت بحسم الفوز الأول له في أحد الأدوار الإقصائية بالمنافسات الأوروبية منذ موسم

2000 / 2001 عندما تجاوز دور الـ 32 ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا).

ويخوض باير ليفركوزن الألماني أيضا مهمة صعبة للغاية عندما يحل ضيفا على موناكو الفرنسي الذي فاز ذهابا 3 / 2 بينما يتطلع شاختار دونيتسك الأوكراني إلى عدم التفريط في تقدمه ذهابا 2 / 1 عندما يحل ضيفا على رين الفرنسي.

ويستضيف روما الإيطالي فريق ريد بول سالزبورج النمساوي الذي فاز ذهابا 1 / صفر، كما يلتقي يونيون برلين مع أياكس الهولندي الذي تعادل معه سلبيا في مباراة الذهاب.

ويتطلع إيندهوفن الهولندي إلى رد الاعتبار على ملعبه بعد أن خسر ذهابا أمام أشبيلية الإسباني صفر / 3، كما تشهد جولة الإياب غدا لقاء ميتييلاند الدنماركي مع شبورتينج لشبونة البرتغالي الذي تعادل معه 1 / 1 في جولة الذهاب.