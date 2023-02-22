إصابة الكاحل تهدد مشاركة نيمار ضد بايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض النجم البرازيلي نيمار لإصابة في أربطة الكاحل، تثير الشكوك حول إمكانية مشاركته ضمن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان نيمار (31 عاما) قد خرج مصابا خلال المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان على ليل 4/ 3 الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وساعد نيمار زميله النجم الفرنسي كيليان مبابي، في تسجيل الهدف الأول للفريق، ثم أضاف الهدف الثاني، لكنه أصيب بعدها في الكاحل الأيمن، إثر صراع مع بنجامين أندري في الدقائق الأولى من الشوط الثاني. وأعلن سان جيرمان عقب المباراة أن نيمار لم يتعرض لكسر، وإنما تعرض لالتواء.

وذكر باريس سان جيرمان الثلاثاء، أن مزيد من الفحوص أوضحت إصابة اللاعب في أربطة الكاحل، وسيتعين على نيمار الانتظار حتى الأسبوع المقبل، لوضع جدول زمني أكثر دقة لتعافيه.

وذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة، أن فترة التعافي القياسية لمثل هذه الإصابة تراوح بين 6 و8 أسابيع، وهو ما يشير إلى غيابه عن مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ، المقررة في الثامن من مارس المقبل، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان سان جيرمان، الذي يواجه مارسيليا الأحد المقبل في الدوري الفرنسي، قد خسر مباراة الذهاب أمام بايرن ميونخ صفر/ 1 في العاصمة باريس.