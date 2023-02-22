طموح الفيحاء يصطدم بسطوة التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي التعاون مساء اليوم الخميس نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم التي أطلق عليها «جولة التأسيس»، والتي افتتحت في وقت سابق بمواجهة مقدمة جمعت فريقي الطائي والشباب بحائل. ويدخل التعاون صاحب الأرض هذا اللقاء وهو في المرتبة الخامسة برصيد 30 نقطة عقب سقوطه في آخر مواجهتين خاضهما الفريق أمام الفتح والنصر، ويسعى إلى إيقاف هدر النقاط المتواصل والعودة من جديد لدائرة الانتصارات، وسيعتمد مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا على كافة الأوراق الرابحة في صفوف الفريق بحثا عن الظهور بصورة فنية إيجابية والاقتراب كثيرا من دائرة الصدارة، في المقابل وعلى الطرف الآخر يدخل الفيحاء لقاء اليوم وهو في المرتبة الثانية عشرة برصيد 19 نقطة بعد تأجيل مواجهته أمام الهلال في الجولة السابقة، ويسعى الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد خروجه متعادلا في آخر لقاء له أمام نظيره ضمك بهدف لمثله والظفر بالنقط الثلاث، ويدرك مدربه الصربي فوك رازوفيتش مدى أهمية اللقاء والبحث عن رحلة تحسين الأوضاع والابتعاد عن دائرة القاع؛ لذا يتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيلة فنية متوازنة نسبيا وتعويض غياب البرازيلي باولينيو لوكاس وأسامة الخلف للإيقاف؛ أملا في حسم اللقاء والوصول إلى النقطة الثانية والعشرين. من مواجهات التعاون والفيحاء: تحمل مواجهة اليوم الرقم (10) في تاريخ دوري المحترفين. كسب التعاون منها (4) لقاءات. كسب الفيحاء مواجهة واحدة فقط. التعادل الإيجابي حضر في (4) مواجهات. لقاء الدور الأول هذا الموسم انتهى بالتعادل الإيجابي (1ــ1). هدافو فريق التعاون: ألفارو ميدران ــ إسباني ــ 5 أهداف. أليخاندرو غامارا ــ باراجوياني ــ 4 أهداف. لياندري توامبا ــ كاميروني ــ 3 أهداف. حسن كادش ــ سعودي ــ 3 أهداف. هدافو فريق الفيحاء: أنطوني نواكايمي ــ نيجيري ــ 6 أهداف. باولينيو لوكاس ــ برازيلي ــ 4 أهداف. فيكتور رويز ــ إسباني ــ هدفين. سلطان مندش ــ سعودي ــ هدفين.

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