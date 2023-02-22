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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم فى بطولة كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد طارق شرارة مدير البطولة أن نتائج اليوم جاءت كالتالى:
نتائج نهائي مسدس 25 متر سيدات :
الميدالية الذهبية، ڤيرونيكا مايور ( المجر )
الميدالية الفضية، دوغين ڤينيكامب ( ألمانيا )
الميدالية البرونزية، سي وي تا ( سنغافورة )
وجاءت نتائج نهائي بندقية 50 متر 3 أوضاع رجال كالتالى :
الميداليةالذهبية، أيشواري تومار (الهند)
الميدالية الفضيه، أليكسندر شميرل ( النمسا)
الميدالية البرونزية اندرياس توم ( النمسا)
يذكر أنه تقام منافسات بطولة كأس العالم للرماية في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من51 دولة، على ميادين الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.