شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم فى بطولة كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اليوم ملاعب الرماية بميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة منافسات قوية فى ختام منافسات 25متر مسدس سيدات، و منافسات 50 متر بندقية رجال 3 أوضاع ببطولة كأس العالم للرماية التى تستضيفها مصر في الفترة من 17 حتي 23 فبراير تحت اشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الأفريقى والمصري وعضو الاتحاد الدولي للرماية.

وأكد طارق شرارة مدير البطولة أن نتائج اليوم جاءت كالتالى:

نتائج نهائي مسدس 25 متر سيدات :

الميدالية الذهبية، ڤيرونيكا مايور ( المجر )

الميدالية الفضية، دوغين ڤينيكامب ( ألمانيا )

الميدالية البرونزية، سي وي تا ( سنغافورة )

وجاءت نتائج نهائي بندقية 50 متر 3 أوضاع رجال كالتالى :

الميداليةالذهبية، أيشواري تومار (الهند)

الميدالية الفضيه، أليكسندر شميرل ( النمسا)

الميدالية البرونزية اندرياس توم ( النمسا)

ولقد أشاد رئيس الاتحاد المصري للرماية بمستوى المنافسين وقوة المنافسات التى تشهد ندية كبيرة بين اللاعبين بحثا عن الميدالية الذهبية وسط حالة من الإستقرار والطمأنينة وقوة في المنافسات لتحقيق ميدالية عالمية مم توفَر من عوامل الأمن والأمان على ملاعب العاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أنه تقام منافسات بطولة كأس العالم للرماية في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من51 دولة، على ميادين الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.