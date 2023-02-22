شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستبعد أحمد فتوح من التقسيمة الجماعية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استبعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني اللفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أحمد فتوح ومحمد طارق ثنائى الفريق الأبيض من التقسيمة الجماعية للمران الذى أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمباراة الترجى التونسى.

وعقد فيريرا جلسة خاصة مع أحمد سيد زيزو خلال مران الفريق الأبيض الأخير قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، كما منح البروفيسور تعليمات خاصة لـ ثلاثى الفريق الأبيض محمود عبد الرازاق "شيكابالا" ونبيل عماد "دونجا" وحسام عبد المجيد لتنفيذها، في المران الجماعى.

وتسافر بعثة نادى الزمالك إلى تونس فى العاشرة صباح غد الخميس على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة الترجى المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الزمالك بقيادة مديره الفنى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مرانه الأول فى تونس غداً الخميس على ملعب المباراة، وطالب "البروفيسور" اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشدد فيريرا على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط لتعزيز موقف الفريق الأبيض فى دور المجموعات، وتجنب الدخول فى حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق، فى المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.