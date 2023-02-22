المقاولون العرب يتعادل سلبياً مع فيوتشر فى الدورى

وبهذه النتيجة ، يحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 18 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 8 أخرى، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فيوتشر المركز الثاني في مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وشهدت المباراة اهدارمحمد رضا بوبو لاعب فيوتشر لركلة جزاء في الدقيقة 80 ، بعد ما تصدي لها أبو السعود حارس المقاولون .