شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن تشكيل المصرى البورسعيدى لمواجهة بيراميدز في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مباراة بيراميدز و التي سوف تقام بعد قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

و جاء التشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. عصام ثروت .

خط الدفاع .. أحمد عماد ، عماد بوبكر ، حسين السيد ، حسن على .

خط الوسط .. عمرو موسى ، ألياس جلاصى ، عبدالرحيم دغموم ، زياد كمال .

الهجوم .. محمد جريندو ، إسلام عطية .

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة وآخرها الهزيمة من سيراميكا بثلاثية نظيفة، وإجمالاً خاض المصري 18 مباراة في الدوري، فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وتذوق الهزيمة في 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدفاً آخر.

بينما على الجانب الآخر يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض الفريق السماوي 18 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

ويبحث حسام حسن عن حل أزمة النتائج المتراجعة خاصة في آخر 6 مباريات، والتي لم يحصد خلالها المصري أي انتصار بالدوري، وفي الوقت نفسه، يتمسك فريق بيراميدز بالفوز في تلك المباراة للإنقضاض على قمة جدول الدوري، وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة إسكو كارا التوجولي في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.