شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستبعد الونش من قائمة الزمالك فى رحلة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك محمود حمدى الونش من قائمة الفريق الأبيض التي تستعد للسفر إلى تونس غداً الخميس استعداداً لمواجهة الترجى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويرفض فيريرا التعجل فى الدفع بمحمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأبيض رغم جاهزيته الفنية، ومشاركته في التدريبات الجماعية خصوصاً أنه يرى ضرورة الاستعانة به تدريجياً حتى يكتسب حساسية المباريات بالتدريج.

وانتظم الونش فى التدريبات الجماعية للزمالك، الاثنين الماضى، بعد العودة من السعودية، حيث استغل اللاعب سفر فريقه إلى ليبيا خلال الأيام الماضية لمواجهة المريخ السودانى وتوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

فى سياق متصل، رصد مجلس إدارة نادى الزمالك مكافآت خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على فريق الترجى التونسى، فى المباراة المقبلة، والمقرر لها يوم السبت، بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الترجي فى تونس، حتى ينعش الفريق آمال التأهل لدور الثمانية، خاصة بعد خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائرى، فى القاهرة، ثم التعادل سلبيًا مع المريخ السودانى فى ليبيا.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.

وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، في السادسة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.