شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يهزم المجد السكندرى 2 / 0 ويعود لصدارة بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق دكرنس في العودة لصدارة مجموعة بحرى من جديد بعد الفوز على المجد السكندرى 2 / 0 في المباراة التي جرت بينهما في الجولة التاسعة عشر لمسابقة القسم الثانى ليرتفع رصيد الفائز إلى 34 نقطة في الصادرة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر .

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن :-

كفر الشيخ – جمهورية شبين 1 – 1

بايونيرز – المنصورة 0 – 0

طنطا – نبروه 2 – 1

أبو قير – الحمام 1 – 0

الأوليمبى – بلدية المحلة 1 – 0

سبورتنج – المصرى بالسلوم 2 – 0

في الوقت الذى يختتم فيه مباريات الجولة بقاء الهلال المطروحى وبروكسى غدا .

ترتيب المجموعة

بتلك النتائج يتصدر دكرنس صدارة المجموعة برصيد 34 نقطة ، يليه طنطا فى الوصافة برصيد 33 نقطة ، ثم جمهورية شبين بنفس الرصيد من النقاط ، وبلدية المحلة رابعا برصيد 31 نقطة .