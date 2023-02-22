شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين و مصطفى فتحى يقودان هجوم بيراميدز أمام المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار لقاءات الدوري الممتازفى اللقاء الذى يجمع الفريقين مساء اليوم بملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة الـ19 من عر البطولة . وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي خط الوسط: إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - محمود صابر خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد سامي - بلاتي توريه - محمد حمدي - هشام محمد - عبد الله مجدي - عبد الله السعيد - دودو الجباس - فخري لاكاي