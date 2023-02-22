شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مباريات فتيات مصر تحت 20 سنة في بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا للفتيات تحت 20 عاما التي أقيمت اليوم، الأربعاء، عبر "زووم" عن مباريات مصر في البطولة التي تقام في تونس من 13 إلى 18 مارس القادم. وحضر ممثلا عن مصر الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم. وستقام البطولة ثلاث جولات أيام 14 و16 و18 مارس 2023 بواقع مباراتين في كل جولة. وفي ما يلي جدول مباريات البطولة: الجولة الاولى (14 مارس 2023) تونس – مصر المغرب – الجزائر الجولة الثانية (16 مارس 2023) المغرب – تونس الجزائر – مصر الجولة الثالثة (18 مارس 2023) مصر – المغرب تونس – الجزائر