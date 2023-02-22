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محمود جابر يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مباراة نيجيريا بعد قليل ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما و التي سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .

وجاء التشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. مصطفي مخلوف .

خط الدفاع .. عبد الرحمن جودة ، عمر فايد ، أحمد رضا ، كريم الدبيس .

خط الوسط .. خالد عوض  ، محمد حمدي  ، ماجد هاني  ، أحمد عبد الرحيم " إيشو" .  

الهجوم .. رأفت خليل ، بلال مظهر .

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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